O alcalde de Ames, o socialista José Miñones, asegurou este domingo que o PSOE non se "desangrará" gañe quen gañe as primarias para converterse en futuro secretario ou secretaria xeral do partido, carreira na que compiten a presidenta da Junta andaluza, Susana Díaz; o exsecretario xeral Pedro Sánchez; e o exlehendakari Patxi López.

José Miñones | Fonte: Europa Press

"Os compañeiros temos formas distintas de pensar, pero aquí non se desangra nada", remarcou Miñones nunha entrevista en RNE recollida por Europa Press.

En concreto, o rexedor de Ames, afín a Pedro Sánchez, subliñou que para quen colaboran na candidatura do exsecretario xeral non foi unha sorpresa a cantidade de avais que conseguiu, pois quedou a só 5.000 de Susana Díaz.

Quen menos avais logrou foi o exlehendakari Patxi López --só 12.000--, de quen Miñones opina que é "unha pena" que non quixese integrarse na candidatura de Sánchez. Con todo, confía en que ao longo do proceso de primarias "as confluencias de quen seguen a mesma liña de traballo atópense", pois opina que isto é "o que desexaban moitos socialistas".

"Non é un fracaso, é o que tiña que facer Pedro", resolveu o alcalde de Ames en relación á negativa de Patxi López de integrarse.

Cuestionado polo dardo que lle lanzou Díaz a Sánchez, cando dixo que "hai quen está contento por ser segundo, por terceira vez", Miñones fixo fincapé en que non lle gusta que se fale "en clave case electoralista": "Isto é un proceso interno entre socialistas, e tras o 21 de maio temos que estar todos remando na mesma dirección".

E é que lembrou que, detrás da figura de Sánchez, "hai moitos socialistas que pensan igual": "Sentímolo un ataque", remarcou, para logo apostar por "pensar máis nos programas e en positivo".

Sobre Podemos, rexeitou "pór a Podemos como lobo", xa que o ve "un erro". Con todo, tamén considera que pensar que a formación morada é "unha solución" a todos os problemas do PSOE é tamén "un erro". Por iso, aposta polo "diálogo".