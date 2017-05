Ferida unha persoa ao saírse da vía co seu vehículo en Coristanco

Unha persoa resultou ferida este domingo pola tarde despois de saírse da vía o vehículo que manexaba en Coristanco. O accidente ocorreu na estrada AC-552, ao seu paso pola parroquia de Montecelo, no lugar de Oca.

Urxencias Médicas alertou do sinistro ao 112 Galicia pasados uns minutos das 17:30 horas. Nese momento, o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia informou do sucedido á Garda Civil de Tráfico, á Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, aos efectivos do GES de Ponteceso e ao servizo de mantemento da estrada.

Finalmente, unha ambulancia trasladou á persoa accidentada a un centro hospitalario.