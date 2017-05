O Dépor porfía no sufrimento

Ficha técnica

RC Deportivo 1: Poroto Lux; Juanfran, Álex Bergantiños, Arribas, Navarro; Guilherme; Emre Çolak (Fayçal Fajr, 82’), Celso Borges, Edu Expósito (Carles Gil, 46’), Ola John (Marlos Moreno, 71’) e Florin Andone.

RCD Espanyol 2: Diego López; Marc Navarro (Marc Roca, 64’), David López, Diego Reyes, Víctor Álvarez; Jurado, Javi Fuego (Pape Diop, 69’), Víctor Sánchez, Piatti (Rubén Duarte, 88’); Gerard Moreno e Leo Baptistao.

Goles: 0-1: Leo Baptistao (minuto 14). 0-2: Gerard Moreno (23’). 1-2: Florin Andone (47’).

Árbitro: Mateu Lahoz (valenciano). Amarelas a Carles Gil (61’) no Deportivo e a Piatti (78’) e Víctor Sánchez (81’) no Espanyol.

Incidencias: partido da 36ª xornada de Primeira División disputado no estadio municipal de Riazor ante 22.803 espectadores.

O erro de Arribas propiciou o 0-1 de Leo Baptistao. | Fonte: lfp.es

Unha campaña máis abonado ao sufrimento. Como en Pamplona, o Dépor volveu desperdiciar unha ocasión para certificar a permanencia ante un rival, o Espanyol, que nada se xogaba. Os erros propios condenan o Deportivo a agardar unha xornada máis pola salvación, unha longa semana para poder respirar á fin despois dunha campaña de tantas decepcións. Caeu 1-2 e foi despedido con asubios e berros de “directiva dimisión”. Deberá puntuar en Vilarreal para non prolongar a agonía ata a última xornada se o Sporting gaña en Eibar. Na última xornada, Dépor-As Palmas e Sporting-Betis. E iso que lle chegaba con empatar, pero encaixou dous goles en dez minutos da primeira metade, o primeiro un erro clamoroso de Arribas, e malia a reacción tralo descanso e acurtar distancias Florin Andone xa no minuto 47, non foi quen de salvar un punto. Os xogadores foron despedidos con berros de “mercenarios”

Con Álex Bergantiños de central polas ausencias e o debut do fabrilista Edu Expósito, o equipo coruñés principiou con boas intencións (un disparo de Andone e unha contra mal resolta por Ola John), pero recibiu un pau no minuto 13 que lle deixou groggy case todo o primeiro tempo. Ao tentar despexar un balón, Arribas golpeou ao aire e Leo Baptistao aproveitou o agasallo para bater a Lux no man a man. O peor que lle podía pasar ao Dépor na súa delicada situación. A ansiedade podía cos de Pepe Mel, e nunha contra perfecta, Gerard Moreno fixo o segundo antes do minuto 25. O 0-2 esgotou a paciencia da afección, que berrou e asubiou os seus. O Dépor tivo unha tentativa de reacción antes do descanso, pero Celso Borges rematou á reviravolta ao pau e o lucense Diego López parou o man a man con Ola John. 0-2 ao descanso.



Pepe Mel deixou no banco o canteirán Edu Expósito, deu entrada a Carles Gil e regresou ao seu esquema habitual de 4-2-3-1. Unha xogada pola esquerda de Ola John propiciou o 1-2 de Florin Andone xa no minuto 2 da reanudación, e o deportivismo soñou coa remontada. O Dépor tivo bos minutos con empuxe, e un par de boas ocasións: Arribas rematou ao traveseiro no 51’ e Florin Andone ás mans de Diego López no 54’. Meteu o Espanyol no seu campo e tivo chegadas dabondo á área rival, pero abusou dos centros e faltoulle claridade nos últimos metros, incluso coa entrada de Marlos Moreno e Fayçal Fajr na recta final do encontro.

O efecto Pepe Mel hai tempo que desapareceu. Tras sumar 8 puntos (dúas vitorias e dous empates) en catro xornadas, leva 5 dos últimos 27, e tan só un nas últimas catro xornadas. Con 32 puntos por 27 do Sporting, deberá puntuar en Vilarreal para non sufrir na última xornada se o Sporting gaña en Eibar.