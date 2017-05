Tres derrotas nos play-offs

Ficha técnica

Cafés Candelas Breogán 94: Josep Franch (14), Salva Arco (13), Thomas Bropleh (9), Iván Cruz (13), Matt Stainbrook (18) –cinco inicial- Lobito Fernández (16), Sergi Quintela (9), Gilling (2) e Mario Cabanas (0).

Palma Air Europa 99: Mikel Uriz (18), Carles Biviá (31), Zengotitabengoa (14), Roger Fornás (8), Víctor Serrano (2) –cinco inicial- Grabauskas (15), Mockford (2), Vicens (3) e Medori (6).

Parciais: 23-17, 19-18 (42-35), 26-29, 17-21 (85-85), 9-14 (94-99)

Árbitros: Ängel de Lucas e Juan Carpallo Miguélez. Eliminaron por cinco faltas a Lobito Fernández e Matt Stainbrook no Breogán e a Víctor Serrano no Palma.

Incidencias: segundo partido dos cuartos de final de ascenso á ACB no Pazo Provincial dos Deportes ante 4.500 espectadores.



Agás o 2-3 inicial, o Cafés Candelas Breogán foi sempre arriba todo o partido. Chegou a estar 35-21 no segundo cuarto e 56-45 no terceiro. A menos de dous minutos, gañaba o Breo de sete (83-76), pero non soubo pechar o partido: encaixou un parcial de 2-9, Josep Franch errou dous tiros libres con 85-82 e Carles Bivià forzou a prórroga cunha tripla de case oito metros (85-85). No tempo extra, Palma foi mellor tras arrincar con dúas triplas de Roger Fornás e Zengotitabengoa e sumar un parcial de 2-10. Natxo Lezcano parou o partido con 87-95, pero xa era tarde. Ao final, 94-99 e a eliminatoria empatada (1-1) antes de viaxar a Baleares para os vindeiros dous encontros. O Breo deberá vencer alomenos un para superar a eliminatoria. Nos lucenses, Matt Stainbrook (18 puntos e 9 rebotes) e Iván Cruz (13 e 11) foron os mellores. Nos baleares, espectacular Carles Bivià, con 31 puntos, 5 rebotes e 6 asistencias.



Ficha técnica

Quesos Cerrato Palencia 92: Josep Pérez (14), Roma Bas (4), Jhornan Zamora (7), Urko Otegui (10), Lamont Barnes (10) –cinco inicial- Dani Rodríguez (12), Mamadou Samb (17), Joan Tomás (11), Marc Blanch (6) e Maldunas (1).

Leyma Coruña 80: Zach Monaghan (14), Ángel Hernández (3), Tautvydas Sabonis (7), Javi Lucas (4), Sergio Olmos (13) –cinco inicial- Zyle (16), Filip Djuran (15), Joan Creus (4), Larry Abia (0), Mikulic (2) e Kyle Rowley (2).

Parciais: 16-21, 24-24 (40-45), 27-16, 25-19 (92-80).

Árbitros: José Vázquez García e Javier Torres Sánchez. Sen eliminados.



Foi gañando Leyma Coruña ata o descanso (40-45), pero encaixou un parcial de 22-7 no arrinque do terceiro cuarto (62-52). Aínda así, o Leyma non baixou os brazos e mantívose no partido ata os últimos minutos (85-80 con dous minutos por disputar). O veterano Dani Rodríguez, con 9 puntos na recta final do encontro, sentenciou a vitoria para o Palencia, para poñer o 1-1 na eliminatoria. O lituano Gediminas Zyle, con 16 puntos e 7 rebotes, foi o mellor nos coruñeses, que tiveron un mal día dende a liña de triplas, cun 29% de acerto (7/24).



Ficha técnica

Oviedo 78: Dani Pérez (10), Manu Rodríguez (5), Jesperson (2), Miquel Salvó (20), Dos Anjos (11) –cinco inicial- Fabio Santana (11), Lofberg (11), Mouhamed Barro (6), Hernández-Sonseca (0), Agustí Sans (2), Víctor Pérez (0) e Carlos Martínez (2).

Ourense Provincia Termal 60: Christian Díaz (12), Mitrovic (12), Zarko Jukic (0), Dmitry Flis (5), Fran Guerra (15) –cinco inicial- Kyle Hittle (0), Kapelan (7), Devin Wright (9), Tomás Fernández (0) e Martín Rodríguez (0).

Parciais: 19-24, 18-5 (37-29), 18-11, 23-20 (78-60).

Árbitros: Francisco Zafra Guerra e Susana Gómez López. Eliminaron a Barro e Sonseca no Oviedo e a Wright e Fran Guerra no Ourense.



Mantivo o COB as constantes do primeiro partido no primeiro asalto, no que chegou a ter 11 puntos de vantaxe (10-21) e acabou gañando 19-24. Pero foise do partido no segundo (18-5) e terceiro cuartos (18-11), nos que encaixou un parcial de 36-16. Con 21-27 por diante, encaixou un parcial de 16-0. Oviedo acabou con 9/22 triplas, e Ourense cun pésimo 3/16. Ao final, 78-60 e 1-1 na eliminatoria. Fran Guerra foi o máximo anotador dos ourensáns con 15 puntos, e 12 para Mitrovic e Christian Díaz. Venres e domingo, cita no Paco Paz co obxectivo acadado de sumar unha vitoria na difícil cancha de Pumarín.

Christian Díaz loita polo balón con Barro e Miquel Salvó. | Fonte: @OviedoCB