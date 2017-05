A Xunta promociona na feira Tutto Food de Italia os produtos do mar de Galicia

A Consellería do Mar participa na feira Tutto Food, que se celebra en Milán (Italia) desde este luns 8 de maio ata o vindeiro mércores. A directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Mercedes Rodríguez Moreda, visitará a feira e apoiará ás 10 empresas galegas que se albergan no posto da Xunta de Galicia, co obxectivo de difundir os produtos pesqueiros galegos e chegar a novos mercados.

As empresas galegas que se promocionan neste encontro son Galfrío de Marín, Salgado Conxelados da Coruña, Pereira Produtos do Mar de Vigo, Pasteurizados Cíes de Sanxenxo, Conservas de Cambados de Ribadumia, Marine Resources Trading de Vigo, Stolt Sexa Farm de Santiago, Conservas Albo de Vigo, Froitomar da Coruña e Conservas Friscos de Catoira. A maiores, tamén asisten á feira de maneira independente outras empresas galegas, que promocionan os seus produtos con posto propio.

A directora xeral, tal e como indicou a Xunta nun comunicado, iniciará a súa estancia en Milán cunha visita á empresa Acquacoltura Lagunare Marinetta (Almar) mañá luns, 8 de maio pola mañá. Esta empresa, que conta cun criadeiro e cunha depuradora, dedícase ao cultivo de moluscos, sobre todo de ameixa e mexillón, e é importadora de mexillón galego.

O martes, 9 de maio e o mércores 10, Mercedes Rodríguez visitará a feira e realizará un percorrido polas 10 empresas galegas do sector do conxelado, da conserva e acuícolas, entre outros. Ademais, tamén visitará outras empresas galegas que se promocionan no evento á marxe do posto institucional.

A Xunta de Galicia participa neste evento cunha caseta institucional de máis de 180 metros cadrados. Dentro do posto atópase unha área destinada a centro de negocios, na que as empresas poden manter encontros para ampliar o seu mercado.

A Consellería do Mar acode este ano por segunda vez a esta feira internacional de carácter bienal, considerada como o maior evento alimentario e o máis importante de carácter multisectorial de Italia.