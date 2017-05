Indignación contra Audasa por un corte e retencións AP-9

Indignación entre moitos automobilistas polo trato que lles deu onte Audasa. A empresa cortou onte pola noite a saída da AP-9 de Santiago Sur no Milladoiro.

Obras na AP-9 en Rande Obras na AP-9 en Rande | Fonte: DGT

Vergonzo. Cortan a saída da ap9 do Milladoiro. Oblíganche a ir ata Padrón, onde esperas 30 min de cola, e inda por riba quérenche cobrar. — Rodrigo Vázquez (@_rodrigovazquez) 07 maio 2017

Puta vergüenza la #ap9 cortan salida milladoiro y retención enorme en salida Padrón , espero no me hagan pagar.... #ladrones — Juanjo Blanco Ramos (@RoxinRoxal) 07 maio 2017

No lugar dela, tiveron que viaxar 24 quilómetros máis ate Padrón. O que nalgúns casos prolongou a viaxe até 48 quilómetros máis.

Os condutores láianse de que non houbo información dabondo deste corte, previsto por mor das obras de ampliación. Ademais, ao chegar a Padrón había moitísima cola na pequena peaxe, os internautas falan de media hora, non preparada para tal afluencia de vehículos.

Malia as continuas queixas, Audasa non abriu a barreira. Só deu o seu brazo a torcer as 11:30, despois de que varios condutores presentaran reclamacións formais.

Un asunto que sen dúbida traerá cola, debido a polémica sobre a xestión da Autoestrada do Atlántico, cuxa transferencia reivindican, en diferente grao, as forzas políticas do país.

Por outra parte, varios condutores atrapados na AP-9 á altura de Rande están a informar de atascos duns 50 minutos sentido Vigo. A DGT indica que hai dous quilómetros cun carril pechado en sentido decreciente debido a obras, pois a ponte está a ampliarse.