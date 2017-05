Un incendio queima parte dun galpón anexo a unha vivenda en Dodro (A Coruña), pero non houbo feridos

Os Bombeiros de Boiro extinguiron na madrugada deste luns un lume nun alpendre anexo a unha vivenda onde se almacenaba leña e palla no municipio coruñés de Dodro, pero non houbo persoas afectadas.

Segundo informou o 112 Galicia, ardeu a parte de abaixo do galpón e a leña que se almacenaba no seu interior. Ademais, segundo confirmaron os bombeiros, a parte superior da cuberta onde había palla acumulada, tamén se viu afectada.

Ás 5,40 horas deste luns un particular pediu axuda ao 112 Galicia e indicou que ardía un galpón pegado a unha vivenda en Teaio, en San Xoán de Laíño, na localidade coruñesa de Dodro. O alertante manifestou ao persoal do 112 Galicia que non había persoas afectadas.

Por parte do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 pasouse aviso aos membros do parque comarcal de Boiro, do GES de Padrón e á Guardia Civil. A escasos minutos das 7,00 horas, os bombeiros daban por finalizadas as tarefas de extinción.

GALPÓN CON MOBLES

Por outra banda, outro incendio calcinou o domingo pola noite un galpón con mobles no seu interior no termo municipal de Ames (A Coruña).

Foron varios os particulares que informaron ao 112 Galicia, sobre as 21,15 horas do domingo, dun incendio nun galpón situado na Rúa do Rego, en Biduído, no Concello de Ames.

Algún dos alertantes explicou aos Bombeiros de Santiago, que xa tiñan constancia, que vían saír fume negro, ademais, escoitaban pequenas explosións no interior do galpón.

Así mesmo, Urxencias Sanitarias tamén comunicou ao 112 Galicia a existencia do incendio e, aínda que non sabían se había xente afectada, desprazou unha ambulancia ao momento.

Por parte do 112 Galicia pasouse aviso aos Bombeiros de Boiro, Guardia Civil e aos efectivos do GES de Brión. Os bombeiros, unha vez no punto, confirmaron que os efectivos do GES extinguiran o lume. Ardeu o galpón con mobles que había no seu interior e o tellado tamén resultou afectado.