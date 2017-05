O cupón do ONCE deixa un 'sueldazo' de 300.000 euros en man e 5.000 euros ao mes durante 20 anos en Xinzo

O cupón do ONCE deixou un 'sueldazo' de 300.000 euros en man e 5.000 euros ao mes durante 20 anos en Xinzo de Limia (Ourense), segundo informa a organización.

O cupón da ONCVE deixa un sueldazo en xinzo de limia | Fonte: Europa Press

O axente vendedor do ONCE Antonio Aguiar Rúa vendeu un cupón agraciado co 'sueldazo' e nove cupóns máis, premiados con 20.000 euros cada un, o que supón 180.000 euros máis.

Segundo destaca o ONCE, Antonio Aguiar levou a ilusión do ONCE a Xinzo de Limia, localidade na que comercializa os produtos de xogo do ONCE, e na que repartiu 1.680.000 euros, no sorteo do 6 de maio de 2017.

O cupón do ONCE do sábado 6 de maio, dedicado á Ruta do atún de Almadraba, tamén deixou premios en Andalucía, agraciada con 360.000 euros.