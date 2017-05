O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, admitiu que aínda non conta con apoio suficiente dos grupos parlamentarios no Congreso para garantir a aprobación da reforma do sector da estiba.

"Aínda non está atado", recoñeceu De la Serna quen, no entanto, asegurou que segue traballando "no ámbito político para formar unha maioría suficiente".

En concreto, o titular de Fomento indicou que traballa en paralelo en dous ámbitos, segundo detallou tras participar nun foro inmobiliario organizado por 'El Confidencial' e Colonial. Por unha banda, o Ministerio está a redactar o Real Decreto que colgará e desenvolverá normativamente o Decreto Lei de reforma do sector.

Trátase do texto normativo que recollerá a proposta de mediación cos acordos alcanzados no plano laboral sobre a reconversión do sector e que, entre outros puntos, inclúe o compromiso do Goberno de achegar axudas de 120 millóns de euros.

En paralelo, De la Serna traballa "no ámbito político para formar unha maioría suficiente" no Congreso que garanta a preceptiva validación do Decreto Lei no Congreso, tendo en conta que a Cámara Baixa xa tombou a mediados do pasado mes de marzo o primeiro texto legal exposto polo Goberno.

PRUDENCIA

Por iso, o ministro avogou por ser "prudente" á hora de determinar cando renovará a reforma da estiba coa aprobación en Consello de Ministros do novo Decreto Lei. Unha vez que esta aprobación teña lugar, o Executivo conta cun mes para lograr a súa validación parlamentaria.

A pesar diso, De la Serna lembrou que se trata dun tema "urxente". Con esta reforma, o Goberno pretende adaptar o sector da estiba á normativa europea, á que actualmente contraviene, para evitar así unha multa da UE.

No entanto, tamén busca favorecer a competitividade dos portos, un sector crave para a economía dado que canalizan gran parte das mercadorías que entran e saen do país.