A Confederación de Anpas Galegas criticou a reválida sobre as competencias lingüísticas e matemáticas dos alumnos de 3º de Primaria e avanzou "un abandono masivo das aulas" durante a súa celebración. "Estamos fartas de que se avalíe aos nosos fillos, xa se fai durante o curso académico por parte dos seus titores", sentenciou.

E é que, como sinalou a través dun comunicado, "non hai ningunha valoración útil que se realice nun par de días" e sen ter en conta "as realidades vividas durante un curso académico". Ao seu xuízo, o que habería que estudar é "cal é a situación" diaria da comunidade educativa, así como os medios e recursos con que conta.

Ademais, incidiu en que as reválidas de anos anteriores non derivaron en, por exemplo, plans de corrección nas programacións ou información personalizada para as familias. "Se o diagnóstico é incompleto e encima non se utiliza, para que continuamos dilapidando diñeiro público?", demandaron saber os pais.

Devandito isto, recalcaron que "o parámetro que hai que avaliar" é "o funcionamento da administración educativa, que leva anos recortando medios e profesionais". E, como punto e final, a confederación de anpas urxiu a derrogación da Lomce. "Non hai outra opción", concluíu.