Dous policías locais de Vigo resultan feridos leves debido a unha avaría nun ascensor dun edificio

Dous axentes da Policia Local de Vigo resultaron feridos leves como consecuencia dun accidente sufrido no interior dun ascensor que se averió, nun edificio da rúa Travesía de Vigo.

Segundo informaron fontes policiais, os feitos tiveron lugar na noite do sábado, cando os axentes acudiron a un edificio da rúa Travesía de Vigo a cumprimentar un servizo rutineiro.

Os policías, que tiñan que subir a un dos pisos máis altos, utilizaron o ascensor, pero este, nun momento dado, posiblemente por un fallo mecánico, deixou de funcionar normalmente e sufriu un descenso brusco.

Debido á avaría e caída da cabina do ascensor, os axentes sufriron lesións leves. Tras o contratempo, tomáronse medidas para que os veciños non utilizasen o ascensor e púxose a situación en coñecemento da persoa encargada do mantemento do edificio.

SERVIZO HUMANITARIO

Por outra banda, a Policía Local de Vigo tamén informou dunha intervención que tivo lugar na tarde do domingo, cando un traballador da Cruz Vermella alertou ao 092 de que non lograba localizar a un usuario do servizo de teleasistencia, cuxa alarma se accionou.

Unha patrulla desprazouse ao domicilio, na rúa Irmáns Sarabia e, dado que o home tampouco respondía as chamadas, localizou a un familiar, que autorizou a entrada na vivenda. Unha vez dentro, os axentes comprobaron que o señor, de 77 anos de idade, estaba a durmir e que, posiblemente, accionaría a alarma do seu aparello de teleasistencia (que levaba nun brazo) de forma accidental.