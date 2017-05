O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, pediu este luns aos candidatos ás primarias do seu partido "un esforzo" para que "a normal competencia" no proceso non impida o "clima de concordia necesario" para "organizar ben" a formación.

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga | Fonte: Europa Press

Preguntado en rolda de prensa sobre se lle preocupa o nivel de tensión existente, o dirixente socialista sinalou que "sobre todo" ten en mente o que poida ocorrer tras a votación. "Todos os candidatos deben facer un esforzo para que o normal proceso de competencia de primarias non acabe dificultando o día despois", sostivo.

Así mesmo, achega da desigual repartición de avais dos militantes en Galicia, onde Pedro Sánchez se erixiu como vencedor, con respecto ao resto de España, onde venceu Susana Díaz, Leiceaga preferiu non comentar nada ata que se coñezan os resultados.

"Os avais non teñen por que traducirse en algo similar en votos", apuntou, sen obviar que "pode haber cambios significativos" o día 21 nas papeletas depositadas nas urnas socialistas. É por iso que preferiu non pronunciarse sobre "hipótese" de quen gañará, senón esperar e facelo "sobre feitos".