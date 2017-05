Investigadores da USC identifican dúas novas dianas fronte ao fígado graso

Un grupo da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e do Centro de Investigación Biomédica en Rede-Fisiopatología da Obesidade e a Nutrición demostraron por primeira vez que dúas proteínas, a p53 e a p63, regulan a cantidade de graxa que almacena o fígado, polo que poderían converterse en dúas novas dianas para o tratamento da esteatose ou enfermidade do fígado graso.

Grupo de investigación da USC encabezado por Rubén Nogueiras. | Fonte: Europa Press

Este trastorno, producido pola acumulación de graxa e acompañada de procesos inflamatorios, é unha enfermidade progresiva que pode acabar desencadeando un cancro de fígado e para a que aínda non hai un tratamento. Ademais, tamén está ligada á obesidade e a diabetes tipo II.

Polo seu papel como supresoras tumorais, documentouse a capacidade de p53 e p63 como factores de transcrición, regulando o ciclo de desenvolvemento celular, a capacidade de proliferación ou como inductores da morte celular programada (apoptose), pero "o seu labor no metabolismo é practicamente descoñecido", explicou Rubén Nogueiras, un dos autores deste estudo que publica a revista 'Nature Comunications'.

O seu traballo revela a posibilidade de reverter a esteatose ao mostrar por vez primeira que a activación de p53 e a inhibición de p63, e máis concretamente unha isoforma específica chamada TAp63, reducen a acumulación de graxa no fígado de modelos animais con esteatose, dado que diminúe a síntese dos lípidos.

A estes datos os investigadores tamén engaden a corroboración obtida en células hepáticas de orixe humana, dado que pacientes con esteatose presentan niveis elevados de p63, por iso é polo que os resultados poden ser "clinicamente relevantes".

LIÑA DE TRABALLO

Os novos achados conforman unha liña de traballo que coordina Rubén Nogueiras desde comezos desta década e que hai uns meses xa permitiu ao seu equipo descubrir en ratos un mecanismo no cerebro que podería axudar a curar a esteatohepatite.

Neste traballo previo, o equipo de investigación revelou como o bloqueo dalgunhas substancias opioides en zonas específicas do cerebro evita que os ratos desenvolvan a enfermidade.

O reto principal deste grupo de investigación está dirixido a descifrar as complexas e múltiples vías moleculares que causan a obesidade e a diabetes tipo 2 e que alcanzou constantes achados e recoñecementos nos últimos anos.

Na investigación participaron tamén persoal investigador de Center for Cooperative Research in Biosciences do País Vasco (CIC Biogune), do Centro de Investigación Biomédica en Rede de Enfermidades Hepáticas e Dixestivas (CIBERehd), do Centro Nacional de Investigacións Cardiovasculares (CNIC), do Hospital Universitario de Salamanca e da Universidade de Córdoba.