O Concurso Coca-Cola Novos Talentos de Relato Curto bate a súa marca de participación con máis de 13.000 alumnos

A 57 edición do Concurso Coca-Cola Novos Talentos de Relato Curto logrou unha nova marca no número de participantes, aumentado o número de alumnos nun 8,4% con respecto ao ano pasado e o número de centros nun 19,2%, cun total de 13.006 alumnos e 2.866 centros educativos inscritos, segundo informou o Grupo Coca-Cola.

CocaCola Gala Nacional 2016 Comp | Fonte: Europa Press

O concurso está dirixido a fomentar a escritura creativa entre os mozos de 2º de ESO e conta coa colaboración da Real Academia Española. Proximamente, coñeceranse os gañadores das probas escritas que tiveron lugar en diferentes cidades de todo o país os días 24 e 25 de marzo.

O Grupo Coca-Cola destacou o incremento nas participacións en catalán, eúscaro, galego e balear, cun total de 2.706 participantes, así como o aumento en participación en varias Comunidades Autónomas, entre as que destacan Cataluña con 3.500 alumnos, Galicia con 918, o País Vasco con 786, as Illas Canarias con 492 e as Illas Baleares con 424.

Os estudantes participaron no concurso de redacción no que tiveron que escribir un relato de non máis de dous folios de extensión, baseándose nos estímulos que lles proporcionaron ao comezar a proba. Os mozos crearon os seus relatos a partir dunha frase, introducindo a man nunha "caixa misteriosa" da que descoñecían o seu interior.

Proximamente, un xurado provincial elixirá o tres mellores relatos de cada provincia e, a continuación, un xurado autonómico encargarase de seleccionar a un gañador por cada comunidade autónoma.

A gala nacional de entrega de premios terá lugar en Madrid o 23 de xuño na sede da Real Academia Española, cando o xurado estatal desvelará quen de entre os 17 finalistas autonómicos son o tres gañadores estatais.

Así mesmo, os 17 estudantes que pasen á fase final, xunto ao catro gañadores en eúscaro, galego, catalán e balear, poderán asistir á Experiencia Coca-Cola de Novos Talentos, unha viaxe de carácter cultural e de lecer no que os gañadores coñecerán a importantes escritores.