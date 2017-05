O portavoz da Fundación Vicente Ferrer pronunciará o 23 de maio na Coruña unha conferencia

O portavoz da Fundación Vicente Ferrer, Lancy Dodem, -que foi o primeiro apadriñado por esta institución- dará unha charla o 23 de maio na Fundación María José Jove sobre a realidade da India rural e o traballo que realiza a organización, segundo informa a organización.

O portavoz da Fundación Vicente Ferrer, Lancy Dodem. | Fonte: Europa Press

Lancy Dodem, de 37 anos, naceu no distrito de Anantapur, no sur da India. As súas dúas irmás pequenas, Martha e Theresa, naceron no primeiro hospital que a Fundación construíu en Anantapur.

Ademais, os seus pais atoparon traballo no campus central da Fundación Vicente Ferrer-Rural Development Trust (FVF-RDT). Á morte do seu pai, Vicente Ferrer acolleu a Lancy e as súas irmás baixo a súa protección.

Desde 2001, o portavoz da Fundación vive en Barcelona e forma parte do departamento de comunicación da oficina central, como técnico de sensibilización. Realiza tarefas de sensibilización a través de conferencias e charlas en centros educativos, entre outras actividades.