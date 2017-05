Un simulacro demostra en Santiago a importancia da asistencia precoz á parada cardiorrespiratoria

O Servizo Galego de Saúde (Sergas) realizou este luns na compostelá Praza do Obradoiro un simulacro para dar a coñecer o funcionamento do programa 'Acude e Axuda', de asistencia precoz á parada cardiorrespiratoria en lugares públicos por parte de persoal voluntario acreditado no manexo de Desfibriladores Externos Semiautomáticos (DESA).

Simulacro Acode e Axuda | Fonte: Europa Press

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, asistiu a este simulacro, no que tamén estiveron presentes o director xeral de Emerxencias, Luís Menor, o xerente do Sergas, Antonio Fernández-Campa e o responsable do 061, Antonio Iglesias, entre outros.

O exercicio simulaba unha parada cardiorrespiratoria sufrida por un viandante na Praza do Obradoiro. Nel, demostrábase como calquera testemuña, ante unha persoa inconsciente, debe chamar ao 061 e transmitir á central de coordinación a información que lle requiran, así como seguir as súas instrucións.

Confirmada a situación, o médico coordinador do 061 alertará a unha ambulancia de soporte vital avanzado e activará, a través dunha aplicación informática, aos voluntarios de Cruz Vermella inscritos no programa Acude e Axuda.

Así, o voluntario que estea máis próximo acudirá onde atópase a vítima para continuar coas manobras de RCP, mentres que outro recolle o DESA máis próximo, que no caso do simulacro deste luns atopábase no edificio do Reitorado da USC. Os voluntarios asistirán á vítima ata a chegada da ambulancia.

CONTRA A MORTE SÚBITA

O programa Acude e Axuda comezou o pasado mes de novembro no Concello de Santiago como proxecto piloto coa intención de implantalo en toda a Comunidade autónoma no marco das accións para mellorar a asistencia á morte súbita. Na actualidade conta con 55 voluntarios da cruz vermella.

O conselleiro de Sanidade destacou a importancia de que a poboación coñeza este proxecto "novo a nivel nacional" e que "busca ter o maior número posible de persoas formadas en reanimación e utilización de desfibriladores" para "diminuír a mortalidade estrahospitalaria" das paradas cardiorrespiratorias.