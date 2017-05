Unha webserie baseada en BlacK Mirror amosará as dificultades de falar en galego

A Mesa pola Normalización Lingüística realizou unha curta inspirada en 'Black Mirror' --serie británica distópica que aborda os perigos das novas tecnoloxías-- co fin de denunciar os "obstáculos" para falar galego no día a día.

Imaxe da webserie da Mesa | Fonte: Europa Press

Esta peza audiovisual, chamada 'SC', funciona a modo de primeiro capítulo de webserie e forma parte da campaña da Mesa que busca recoller máis de 10.000 sinaturas para presentar unha Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) no Parlamento galego en favor de garantir os dereitos lingüísticos no ámbito socioeconómico.

En rolda de prensa en Santiago, o presidente da Mesa, Marcos Maceira, subliñou que esta webserie mostra exemplos dos "problemas" e "condicionantes" que se atopa alguén que fale galego en situacións cotiás como unha entrevista de traballo ou no colexio.

Respecto diso, Maceira censura que estes "ataques" ao galego son "impropios dun sistema democrático" e dunha "lingua plenamente normalizada".

Esta obra audiovisual de 10 minutos --dispoñible en redes sociais da Mesa e do estudo Desoños-- está protagonizada por María Ordóñez e conta con produción de Paulo Bouzas. Foi rodada en Vigo, Cangas e Mos.

A ILP foi impulsada co apoio inicial de 120 persoas de diferentes ámbitos como o empresarial, académico e cultural. A Mesa informará na manifestación do 17 de maio sobre como avanza a recollida de sinaturas.

INSPIRACIÓN EN 'BLACK MIRROR'

O guionista da obra, David Rodríguez, remarcou que se inspirou na "estética moi determinada" da serie 'Black Mirror' para expor como falar galego chega a converterse nunha "experiencia arriscada" que "pode ter consecuencias".

Neste sentido, Rodríguez sinala que "non é unha heroicidade" empregar o idioma propio de Galicia, pero pode atoparse con dificultades á hora de realizar, por exemplo, unha entrevista de traballo, tal e como pasa na curta. Con todo, considera que o primeiro capítulo desta webserie tamén conta cunha mensaxe "optimista" co apoio social que reciben os falantes de galego.

En 'SC' cóntase a historia dunha muller que decide participar nun experimento no que deberá falar en galego "o cento por cento do tempo" e as dificultades que terá desde atopar emprego ata poder obter o servizo que desexa da súa compañía telefónica.