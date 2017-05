López-Chaves afirma que todas as vivendas públicas que se promocionan actualmente en Vigo son impulsadas pola Xunta

O delegado da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, subliñou este luns que todas as vivendas de promoción pública que se constrúen ou que están proxectadas actualmente na cidade olívica son impulsadas polo Goberno galego.

Nunha rolda de prensa, celebrada tras o sorteo de seis novas vivendas rehabilitadas polo Consorcio do Casco Vello (organismo participado nun 90 por cento pola Xunta e nun 10 por cento polo Concello), o delegado territorial recalcou que, actualmente, está a tramitarse a construción de case 1.700 vivendas de protección, en varias promocións autonómicas.

Así, referiuse a as 1.600 vivendas proxectadas no polígono de Navia, onde se está tramitando a modificación do plan parcial; case 80 vivendas máis nas zonas de Cambeses e Castrelos; e as vivendas recuperadas polo Consorcio do Casco Vello.

En contraposición, apuntou que, a pesar dos "anuncios" e á inclusión do 40 por cento de vivenda protexida nos ámbitos deseñados no Plan Xeral "de Caballero" (aprobado en 2008 e anulado polo Tribunal Supremo a finais de 2015), o Concello de Vigo "non está a promover ningunha" vivenda pública.

"Case 1.700 vivendas fronte a cero. Isto demostra o diferente compromiso das administracións", proclamou, e incidiu na aposta da Xunta pola vivenda protexida na cidade, onde "en dez anos de goberno de Caballero, non se construíu nin unha soa" por parte do Concello.