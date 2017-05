Ferido un traballador ao caerlle unha árbore encima cando traballaba nun monte en Santiso (A Coruña)

Un operario resultou ferido de consideración na mañá deste luns tras caerlle encima unha árbore cando traballaba nun monte na localidade coruñesa de Santiso.

Segundo informou o 112 Galicia, o home, no momento de producirse o accidente, realizaba o seu traballo no monte no lugar de Chorén, situado na estrada AC-840.

Tras recibir a chamada dun alertante, pasados uns minutos das 10,00 horas deste luns, o 112 Galicia pasou aviso a Urxencias Sanitarias, que desprazou o helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela para evacuar ao ferido.

Por parte do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 solicitouse tamén a colaboración da Garda Civil e de Protección Civil.