Ditan auto de apertura de xuízo contra o ex-alcalde do PP do Porriño por prevaricación

A xuíza de Instrución número 3 do Porriño ditou auto de apertura de xuízo oral contra o ex-alcalde desta localidade Nelson Santos e o ex-concelleiro José Manuel Jacobo, ambos os dous do PP, por un suposto delito continuado de prevaricación, en relación con adxudicación irregular de varios contratos, por valor de 1,6 millóns de euros.

Nelson Santos.

Segundo o auto, declárase como órgano competente ao Xulgado do Penal de Pontevedra. Así mesmo, recóllese que o Ministerio Fiscal solicita para cada un dos procesados a pena de 10 anos de inhabilitación.

Este procedemento é unha peza separada da investigación coñecida como 'Operación Multiusos', e que foi arquivada en marzo de 2017. Porén, seguiuse a instrución en relación coa suposta adxudicación irregular de contratos a varias empresas, por valor de 1,6 millóns.

A Fiscalía responsabiliza aos dous políticos de adxudicar contratos de forma directa, sen licitación e sen seguir os procedementos administrativos pertinentes, a varias empresas para a realización de servizos como limpeza, recollida de residuos, actividades deportivas e de lecer, servizos eléctricos ou labores de saneamento.

CENTOS DE FACTURAS

Nese escrito, figuran centos de facturas aboadas a estas empresas, por un valor que, en total, supera os 1,6 millóns de euros, e que foron tramitadas a pesar de que, en practicamente todos os casos, existían reparos da Intervención Municipal. Neses procedementos, o alcalde levantaba automaticamente o reparo para que se aboasen as facturas.

Nalgunhas ocasións, as facturas non podían ser satisfeitas no ano correspondente, co que o goberno municipal aprobaba modificacións de crédito no exercicio seguinte, alegando que non podían deixar de pagar eses gastos "urxentes" para evitar un enriquecemento ilícito da administración, e obviando, segundo expón o Fiscal, que a Intervención Municipal "levaba anos" advertindo "cada mes" das irregularidades.

O Ministerio Público deixa constancia de que os beneficiarios desas adxudicacións foron Ana María G.F., ex-esposa dun amigo de José Manuel Jacobo; a empresa Limantra, xestionada por un compañeiro de Nelson Santos, no partido Ciudadanos por Porriño; a empresa Lincoporriño; e a empresa Abelmar.