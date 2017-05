O PPdeG pasa de denunciar a Portugal ante Bruxelas

A Xunta non tomará medidas legais malia as continúas queixas dos empresarios galegos de competencia desleal de Portugal e a presión da oposición. Así o confirmou esta mañá o conselleiro de Industria.

no Almorzo CEP Actualidade Empresa organizado hoxe en Vigo pola Confederación de Empresarios de Pontevedra.

En declaracións en Vigo, Francisco Conde confirmou que o país renuncia a denunciar ao Estado veciño ante as autoridades da competencia da UE. As protestas pola venta de chan a moi bo prezo adoptadas polo Executivo e a patronal lusa quedan polo de agora en papel mollado en San Caetano.

O Goberno non se suma así a denuncia lanzada polo sindicato Comisións Obreiras. O PP, asemade, segue sen apoiar o paso adiante que lle reclaman tanto dende as bancadas do Parlamento de Galicia correspondentes a PSdeG como de En Marea.

O motivo é que “non temos detectado nada como para facer unha denuncia porque se fose así teriamos actuado”. Con todo, o mandatario confirmou que “estamos a facer un seguimento” ante a continúa mudanza de empresas ao outro lado do Miño, sobre todo do sector da automoción.

Francisco Conde dixo que a Galicia tócalle facer os deberes e mellorar a súa competitividade. Así, comprometeu rebaixas no chan industrial e menos controis burocráticos nos trámites que dependen da Administración Autonómica.

O conselleiro argumenta que o mellor é “non é ir contra ninguén” senón “competencia leal entre dous países que están chamados a colaborar”.

O mandatario deu unha visión moi optimista da situación económica. “A recuperación económica estase a consolidar pola visión e esforzo que desenvolven os propios empresarios que están centrando as súas actuacións en temas como a innovación e a internacionalización”, destacou.

Neste sentido referiuse ás previsións de crecemento comunicadas por distintas institucións para 2017 e lembrou os datos acadados en 2016 como "o crecemento do PIB nun 3,4% -o maior nos últimos 8 anos-; o descenso do paro nun 10%, o récord exportador superando por primeira vez a barreira dos 20.000 millóns de euros ou o incremento de turistas nun 7,4%".