A Praza da Quintana de Santiago de Compostela acolleu este luns aos escolares participantes no Correlingua 2017, que reivindicaron "o uso da lingua galega" baixo a lema que a iniciativa propón este ano, 'En galego, sen cancelas'.

Correlingua en Santiago | Fonte: Europa Press

Dous representantes dos alumnos participantes nesta iniciativa leron en Compostela un manifesto no que apostaron por "defender a lingua" galega e "a historia que hai detrás".

As escolares criticaron a actitude das administracións da Comunidade co galego, xa que "non fan todo o que está na súa man" para defendelo, aínda que apuntaron tamén á responsabilidade individual co idioma. "As persoas que consentimos isto temos unha parte de responsabilidade", dixeron María e Lucía durante a lectura do manifesto.

Entre outras cousas, os alumnos preguntáronse "como pode ser" que no ano 2017 non se poida "ver nin unha soa película do trinque" en galego, que estea "prohibida" o ensino de matemáticas, física e química ou tecnoloxía nesta lingua ou que "non haxa nin unha soa autoescola que ensine o manual de conducir en galego".

FALAR GALEGO TODOS OS DÍAS

No acto, entre outros representantes, participou o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, que dixo aos participantes que "as cancelas están para saltalas e para rompelas", tras animarlles a "falar en galego todos os días" para pór a este idioma "onde se merece".

Do mesmo xeito, a vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín, lembrou aos escolares que "o galego é de todo o mundo" e que, para evitar que "desapareza", é necesario "falalo sempre".

"Desde o centro de Galicia, con todo a alegría e o orgullo, dicimos que seredes as xeracións Correlingua as que garantiredes o futuro do noso idioma", dixo Sanmartín.

Finalmente, o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, dixo aos participantes que o futuro do galego "pasa polas xeracións máis novas", aos que animou a falar neste idioma en calquera situación.