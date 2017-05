PGE.- A FEMP ameaza con mobilizacións de alcaldes se o Congreso non lles garante o uso do superávit municipal

O presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e alcalde de Vigo, o socialista Abel Caballero, ameazou con mobilizacións de alcaldes se o Congreso non garante na tramitación dos Orzamentos para 2017 que as entidades locais poidan reverter os máis de 7.000 millóns que alcanzaron de superávit en 2016.

O alcalde de Vigo, Abel Caballero | Fonte: Europa Press

Así o puxo de manifesto Caballero en declaracións aos xornalistas despois de reunirse coa dirección do Grupo Socialista, a primeira dunha serie de encontros que manterá este luns con outros grupos parlamentarios, como o PP, Unidos Podemos, Ciudadanos e o PNV.

O socialista galego explicou que a FEMP exporá a todos eles un total de 14 emendas, que xulga "razoables", ao proxecto de Orzamentos de Mariano Rajoy, das que tres, advertiu, son "irrenunciables" e ademais, apuntou, non custan "nin un euro" ao Estado.

INVESTIR O AFORRADO

Entre ese tres destaca unha coas que a Federación pretende que as entidades locais poidan utilizar os máis de 7.000 millóns de superávit que xeraron en 2016 e podelo executar non só no que resta do presente ano, senón tamén en 2018. "Queremos inexcusablemente que se nos permita investir o que aforramos", resumiu.

Ademais, e tendo en conta que os concellos son "cumpridores" cos seus orzamentos e coa débeda, queren non ter limitación do teito de gasto. Isto é, que o teito de gasto non teña efecto de forma "negativa e perversa" sobre as corporacións locais.

No entanto, Caballero apuntou que os 8.125 alcaldes de toda España que apoian esta emenda temen que o Goberno pretenda "outra vez" facerlles pagar o custo do axuste para suplir as "ineficacias" do Estado e a Seguridade Social. "En lugar de premiarnos, se nos castiga", dixo.

REPOSICIÓN DAS BAIXAS

Outra das emendas "irrenunciables" persegue que se permita aos concellos españois repor o cento por cento dos seus efectivos. Segundo sinalou, durante a crise os municipios perderon 100.000 traballadores e agora o que pretenden é que este ano polo menos se poidan recuperar as prazas dos que se xubilaron.

Adicionalmente, a Federación Española de Municipios e Provincias propón que a caída de ingresos en 2013 póidase pagar en 240 mensualidades, así como repor o plan de gasto en concellos de menos de 20.000 habitantes.

Caballero subliñou que o PSOE aceptou practicamente todas as emendas da FEMP aos Orzamentos e mostrouse confiado en que o resto de grupos cos que teñen previsto reunirse faga o propio. O pasado venres, o PP emendou as contas para que os concellos gasten en 2018 parte do superávit acumulado desde 2016.

En todo caso, o presidente da FEMP advertiu de que se finalmente polo menos as principais emendas que presentaron non saen adiante, convocará a 250 alcaldes o próximo mes nunha asemblea en Madrid para esixir ao Goberno que cumpra cos seus "compromisos". E, se iso tampouco ten efecto, fará o propio cos 8.125 rexedores españois o próximo mes de setembro ás portas do Congreso.