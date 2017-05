O home acusado de tentar matar á súa exmuller tras dispararlle na cabeza cando paseaba cunha amiga polas Pontes (A Coruña) recoñeceu realizar "un disparo", aínda que sen apuntar cara á vítima.

A Audiencia Provincial da Coruña acolleu este luns o xuízo contra o home para quen inicialmente o Ministerio Público solicitaba 19 anos e 11 meses de prisión, aínda que rebaixou a pena ata os 14 anos e 9 meses.

No xuízo, que apenas durou unha hora, o acusado recoñeceu realizar un único disparo, non dous como manteñen o Ministerio Fiscal e a acusación particular. Ademais, asegurou que nunca apuntou á cabeza da súa exmuller: "Dispareille, pero non apuntei".

O acusado, que negou ameazar á vítima, relatou ante o tribunal que se achegou ata a súa exmuller porque "quería falar con ela", pero asegura que se "asustou" ao ver que ela fuxía coa súa presenza. "Tiña medo a que me denunciase e foi entón cando fixen un disparo", engade.

A VÍTIMA

Fronte a isto, a vítima contou como ocorreron os feitos, tanto o momento do disparo como os días previos nos que sentía perseguida polo procesado. Asegura que este lle "aparecía de súpeto" na rúa e mesmo chegou a achegarse ata o seu domicilio.

Tanto ela como a amiga que a acompañaba durante o paseo aseguraron que o acusado efectuou dous disparos. "Segundo disparoume, díxome: Quérote moito", indicou a vítima.

Na súa cualificación, o Ministerio Público sinalaba que as dúas semanas previas ao 24 de marzo do ano pasado, cando se produciron os feitos, o procesado ameazara á súa exparella con matala e que traería aos seus fillos de Portugal "e estes andaríanlle coa cara".

Sostén tamén que o día dos feitos, tras localizar á súa exmuller, disparoulle na cabeza, á vez que a dicía que a quería.

Por estes feitos, a Fiscalía inicialmente pedía para o home 19 anos e 11 meses de prisión, pero rebaixou a pena ata os 14 anos e 9 meses. Xunto coa pena de prisión, o Ministerio Público reclama unha indemnización de 12.000 euros para a vítima.