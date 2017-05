O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, criticou este luns que os investimentos anunciados polo Goberno tanto en Cataluña como en Euskadi supoñen "premiar a falta de lealdade"; pero, máis aló diso, alertou de que destinar máis fondos a estes territorios "compromete os prazos" de chegada do AVE a Galicia.

Nunha rolda de prensa que comezou celebrando o resultado das eleccións francesas, o dirixente socialista fixo fincapé en que "o calendario máis esixente" para a 'y vasca' e as promesas para o corredor mediterráneo (ademais dos 4.000 millóns de euros de investimentos territorializados en Cataluña) darán como resultado que haxa menos diñeiro para o resto de obras.

Sen saír do ámbito das infraestruturas, indicou que o pacto do Goberno co PNV de face á aprobación dos orzamentos inclúe dúas plataformas loxísticas en Euskadi e a súa conexión co corredor da Meseta cara a Europa, mentres a cornixa noroeste queda fóra da ligazón por tren de mercadorías.

Así pois, o portavoz dos socialistas no Pazo do Hórreo profundou en que mentres Galicia "moderniza" os seus portos, as súas plataformas loxísticas acumulan "graves atrasos e incumprimentos" e ven privadas da conexión necesaria co corredor de mercadorías europeo que sería "imprescindible".

"FALTA DE LEALDADE"

Díxoo Leiceaga despois de lembrar que Cataluña e País Vasco foron as dúas únicas comunidades que non acudiron á conferencia de presidentes, para así criticar que a súa "falta de lealdade" sexa agora "premiada" con "privilexios" por parte do Executivo central.

"A mensaxe está claro: non ser leais vale a pena cando goberna o PP", sentenciou, non sen censurar que "o PP deixou de defender o interese xeral do conxunto dos españois" ao "remunerar cunha choiva de millóns a falta de respecto ás institucións".

"PASIVIDADE" DE FEIJÓO

Máis centrado no acordo co PNV, que supón "un trato de favor", chamou a atención sobre a "pasividade" do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mentres todo isto sucede.

"Parece ser unha garantía para que Galicia non consiga aquilo ao que ten dereito e que lle permitiría competir en igualdade de condicións con outras comunidades", incidiu, á vez que rexeitou os constantes anuncios de "comisións" por parte de Feijóo ante "problemas" deste tipo: "Estamos fartos. Menos comisións e máis solucións", sentenciou.

Finalmente, ante as palabras do mandatario autonómico sobre que o seu partido preferiría pactar as contas co PSOE, o que deixou claro Leiceaga é que o PSOE non dará apoios "gratis".

Iso si, garantiulle que os orzamentos estatais terán o voto favorable dos socialistas galegos no caso de que se acepten as súas emendas, duns 600 millóns de euros en investimentos para Galicia. "Se quere acordo, que os deputados do PP apóienas", resolveu o portavoz do PSdeG na Cámara galega.

RUPTURA DA SOLIDARIEDADE

Finalmente, acerca das melloras na cota vasca, Leiceaga comentou que "politicamente, é un erro" que "ten graves consecuencias" tanto para Galicia como para o conxunto de España.

"É un risco para o funcionamento solidario do Estado e para a estabilidade do sistema autonómico", razoou, debido a que as cuestións técnicas relativas ao custo dos servizos prestados polo Estado en País Vasco "convértense en mercadeo político".

Ademais, esa mellora suporá "aumentar as diferenzas" existentes entre os distintos territorios, a pesar de que Euskadi é xa "a comunidade mellor tratada", e incrementar a "tensión" con Cataluña.