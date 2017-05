O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, xulgou este luns que a Galicia "lle sae moi caro ter un presidente do PP", posto que Alberto Núñez Feijóo compórtase como "un delegado do Goberno" e non reclama que a comunidade reciba os fondos que necesita nos Orzamentos Xerais do Estado (PGE).

Rueda de prensa de En Marea | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, o portavoz da formación rupturista contrastou as melloras obtidas para Euskadi polo PNV con "o pouco peso político" de Feijóo. En fronte, deixou claro que non persegue "esmolas" para a xestión de "un país menguante", senón unha contía que permita "satisfacer as necesidades" dos cidadáns galegos.

"Pero vese que a territorios con gobernos diferentes ao PP é aos que mellor lles vai", remarcou, citando o investimento territorializado en Cataluña, de 4.000 millóns de euros, e as melloras na cota vasca.

Da reduccción "do 20 por cento" nos investimentos estatais, Villares responsabilizou a Feijóo, por comportarse como "un mozo dos recados" e non como "un presidente". "Avergoña a calquera", remarcou sobre esta actitude tras aseverar que os propios populares galegos non apoian esta actuación.

Tras coincidir nestas críticas co seu homólogo no grupo do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, no que discrepou é en que as melloras para infraestruturas noutras comunidades poña en risco a chegada do AVE a Galicia. "Cremos que unha cousa non ten que ver coa outra", sostivo.

Iso si, lembrou que esta obra vai por "o quinto ou sexto prazo incumprido" sen que iso motivase "ningún tipo de resposta" por parte de Feijóo. Ante eventuais novos adiamentos, concluíu, "non hai ningunha razón para pensar que ocorra algo diferente".