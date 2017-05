O portavoz do PP no Parlamento galego, Pedro Puy, cualificou como "excelente noticia" a vitoria de Emmanuel Macron nas eleccións presidenciais de Francia, nas que derrotou á candidata da Fronte Nacional, Mariane Le Pen.

Este luns en rolda de prensa, o popular expresou a súa "satisfacción" e a de todo o seu partido por "o triunfo europeísta fronte ao recentralismo e o proteccionismo" nun país no que Galicia ten grandes "intereses", xa que supón un dos principais destinos para as exportacións, especialmente no sector da automoción.

Así, Puy lembrou a visita do pasado venres á Cámara galega da presidenta do Congreso de Autoridades Locais e Rexionais do Consello de Europa, Gudrun Mosler-Törnström, na que alertou sobre as "principais ameazas" ás que se enfronta a UE: "os movementos recentralizadores de competencias" e "o auxe dos populismos".

Deste xeito, Pedro Puy avisou dos perigos dos "populismos", "tanto de extrema esquerda como de extrema dereita", un "movemento" que considera "excluído" de Francia tras os resultados da segunda volta das Presidenciais.