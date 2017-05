O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, defendeu o papel desempeñado polo Goberno galego nas negociacións dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE), nos que Galicia recibe investimentos 'per cápita' "moi por encima" das destinadas ao País Vasco.

Así se pronunciou este luns Puy nunha conferencia de prensa celebrada en sede parlamentaria, onde respondeu ás críticas lanzadas desde o PSdeG e En Marea, que acusan o presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, de non defender adecuadamente os intereses de Galicia nas negociacións dos orzamentos.

Para Puy, Feijóo negociou "moi ben" as partidas para Galicia, á vez que convidou aos grupos da oposición a non confundir "cousas que non teñen que ver" como, na súa opinión, son "a cota vasca" e o "financiamento autonómico".

Así, sinalou que o País Vasco, do mesmo xeito que Navarra, ten un réxime de financiamento "diferente" ao do resto de comunidades autónomas e que o acordo alcanzado entre PP e PNV para a aprobación do PGE "non afecta" a Galicia.

AVE

Un acordo que recolle os compromisos por parte do Goberno central de destinar partidas para infraestruturas que "non existen" no País Vasco, como é o caso do AVE, e que "en Galicia si", lembrou Puy.

Tras isto, o popular convidou ao portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, a explicar "por que" considera que a chegada da alta velocidade a Euskadi compromete os prazos para a conexión de Galicia co centro peninsular.

E é que Puy afirmou que "non se produciu" un intercambio de investimentos entre Galicia e o País Vasco neste ámbito. "O que funciona (en política) é o aviso adiantado de males que non se producen", apostilou.