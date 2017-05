O grupo parlamentario de En Marea denunciou este luns a "regresión inaceptable" no número de galegoparlantes e o "auténtico asedio" que o PP, desde a Xunta, está a levar a cabo en contra da cultura propia.

Roda de prensa de En Marea sobre o galego | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa en vésperas dunha sesión plenaria que En Marea tratará de converter en "monográfico" sobre a lingua e a cultura galegas, o seu portavoz, Luís Villares, puxo o foco na "realidade alarmante" que sofren ambas as cuestións.

Apuntou que a porcentaxe de falantes habituais en galego pasou, entre 2003 e 2013, do 44 ao 30 por cento; mentres no caso do castelán aumentou do 20 ao 25 por cento. "Imos na dirección contraria do percorrido que debería ter a lingua propia", observou.

En canto á situación da cultura, a deputada Ánxeles Cuña falou do "retroceso brutal" dos fondos que se lle consignan nos orzamentos, duns 90 millóns de euros. "Deixa unha paisaxe abatida e leva ao colapso", advertiu.

E é que, como dixo, a cultura "pode ser un motor económico e de integración social", e o acceso a ela por parte da cidadanía é "un dereito". Por todo iso, xulgou que é "moi grave" a escasa atención que recibe do Goberno galego.

Freixanes pide a colaboración das institucións

Por outra banda, o presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, remarcou a necesidade de que "todas as institucións civís e públicas" de Galicia empuxen "nunha mesma dirección" nas cuestións relativas á lingua galega.



O recentemente elixido presidente da RAG mantivo este luns un encontro co presidente da Cámara galega, Miguel Santalices. Unha reunión que, segundo sinalou Freixanes aos medios ao termo da reunión, virou ao redor da "filosofía".



"Viñemos falar de filosofía, de se compartimos non compartimos as preocupacións básicas no galego e o seu futuro. É algo fundamental que todas as institucións civís e públicas, incluída a Academia, debemos empuxar nunha mesma dirección", manifestou Freixanes.