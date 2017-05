Investigado un veciño de Marín (Pontevedra) por varios roubos con forza en vehículos preto de cemiterios

Axentes da Policía Nacional da Comisaría Provincial de Pontevedra identificaron a un home de 48 anos, con domicilio en Marín e con antecedentes policiais, que xa foi detido noutras ocasións por feitos similares nas inmediacións da igrexa de Lourizán, como presunto autor dun delito de roubo con forza no interior de vehículos.

Os feitos tiveron lugar durante os meses de marzo e abril no interior de vehículos estacionados nas proximidades de cemiterios ou igrexas de Salcedo, Campañó, Bora e San Mauro, os fins de semana ou días festivos.

O 'modus operandi', segundo informa a Comisaría de Pontevedra, consistía na fractura do cristal do portelo ou mesmo, nalgúns casos, o vehículo quedara aberto mentres o propietario atopábase no interior do cemiterio.

Houbo afectados os cemiterios de Salcedo, Campañó, Bora e San Mauro, e en todos os casos os denunciantes deixaran o bolso no interior do vehículo mentres estaban no camposanto pondo flores ou acondicionando os nichos.

O individuo, segundo apunta a Policía Nacional, aproveitaba para subtraer os efectos que deixaran no interior dos coches.