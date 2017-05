O recinto de Exposicións Expourense acollerá, entre o 10 e o 11 de maio, a décimo segunda edición do Salón da Prevención e Seguridade Laboral (Previsel), que contará coa participación de 23 expositores de toda Galicia, e que este ano aposta pola prevención da violencia de xénero, programas de autoprotección e analizará a síndrome do "traballador queimado".

Presentación de Previsel en Ourense. | Fonte: Europa Press

O programa previsto para este ano contará con máis de 30 actividades, entre as que os organizadores destacaron un seminario a cargo do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) sobre a síndrome do traballador queimado, que fai referencia á tensión no traballo.

O ISSGA ofrecerá tamén un taller sobre prevención de riscos no sector primario, deténdose especialmente nos traballos da horta, os invernadoiros e na recollida da pataca.

NOVIDADES

Entre as novidades desta edición destacan a presentación do programa de detección precoz do cancro de colon, organizado pola Consellería de Sanidade; a prevención da violencia de xénero e plans de autoprotección na organización de eventos públicos e privados.

Durante a presentación a delegada territorial da Xunta, Marisol Díaz Mouteira, reivindicou a aposta do Executivo galego pola prevención a través da Estratexia de Seguridade e Saúde no traballo 2017/20, que inclúe 163 medidas para reducir a siniestrabilidade laboral.

Mouteira defendeu que "a prevención é cousa de todos" os ámbitos sociais e avogou por que "administración, patronal e sindicatos" traballen xuntos "para baixar os datos de sinistralidade".

Unha das actividades prácticas máis rechamantes previstas na XII edición de Previsel consistirá na exhibición dun rescate en altura empregando as denominadas "liñas de vida" instaladas nas cubertas do Pavillón de Deportes Paco Paz, anexo ao recinto feiral.

MERGULLO EN FUME

Os bombeiros da cidade tamén impartirán clases de "mergullo en fume" para explicar como actuar nun lugar pechado cando se produce un incendio.

Entre as actividades permanentes destacan as cadeas de supervivencia impartidas pola Cruz Vermella, os talleres de riscos eléctricos, ou os consellos para loitar contra a obesidade e o tabaquismo, a cargo da Consellería de Sanidade.

O programa das xornadas técnicas conta co apoio da Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través da Secretaría Xeral de Emprego e a Dirección Xeral de Emerxencias.

A asistencia ás actividades é gratuíta, aínda que para iso hai que inscribirse previamente a través da web www.previsel.com. O horario do salón será o mércores de 10,00 e 14,00 horas e de 16,30 a 19,30 horas. O xoves 11, o horario será de 10,00 a 14,00 horas.