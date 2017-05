PP, PSOE e BNG de Santiago coincidiron en criticar a decisión do grupo de goberno da capital galega, que encabeza o rexedor, Martiño Noriega, de levar a pleno a aprobación inicial da remunipalización da ORA e do guindastre, antes de que haxa resolución xudicial sobre o recurso presentado por Doal.

En rolda de prensa, o socialista Paco Reyes cualificou a decisión de "idea de luns pola mañá" e engadiu que se trata "dunha chapuza máis en todo este proceso que é tan serio e tan importante".

Para o portavoz local do PSOE, resulta "sorprendente" o "xiro copernicano" do rexedor, que "agora xa non fala de coraxe", senón que xa busca cobertura a un proceso que tiña que estar resolto "hai 15 meses".

"Despois de 15 meses de non cumprir unha sentenza, creo que claramente o máis prudente é, como di o informe do asesor xurídico da Alcaldía, esperar a esa sentenza, que parece que non vai tardar moito".

Preguntado sobre cal será o sentido do voto socialista no pleno, asegurou que "dependerá do expediente que se presente a pleno".

Respecto diso, esgrimiu que a memoria non está "traballada como debería estalo" para poder ir a pleno e que aos socialistas fáltalles analizar os informes solicitados, como o de Intervención ou o do secretario. "Isto será o que decida o noso voto", apuntou Reyes, quen subliñou que "unha cousa é o obxectivo do proceso", sobre o que o PSOE pode "estar de acordo", e "outra ben diferente é a chapuza absoluta que se fixo".

"ESFÓRZASE EN DIFICULTARNOS QUE LLE APOIEMOS"

Na mesma liña, o portavoz municipal do BNG, Rubén Cela, lembrou que a súa formación é "favorable á municipalización" do servizo da ORA e do guindastre, e a "recuperar calquera servizo público que estea externalizado e sexa posible facelo", pero incidiu en que a actitude de Compostela Aberta é "frívola e irresponsable".

"Tomamos a decisión política de apoiar calquera intento neste sentido, pero Compostela Aberta está a esforzarse en dificultarnos isto, porque esta forma de proceder pode ser contraproducente para os intereses do Concello", argumentou, en rolda de prensa.

Para Cela, a decisión do alcalde de anunciar nos medios de comunicación a convocatoria do pleno do 18 e que segue adiante co proceso a pesar de que o informe do asesor xurídico aconsellaba "esperar" --estase pendente dun recurso xudicial--, e sen convocar a xunta de portavoces, é "unha falta de respecto" ao resto de grupos e aos veciños que representan.

"Cando algo se fai mal nunha institución o que corresponde é rectificar e non incidir no erro, pois este Concello ten unha sentenza firme desde setembro de 2015 que nin aplicou nin pediu aclaración para executala se o necesitaba; pola contra, prorrogou o contrato ata en cinco ocasiones a unha empresa que o xulgado di que é ilexítima", afeou.

Agora, advertiu, as dúas "solucións" que hai sobre a mesa son "malísimas": o pago de "unha indemnización de 600.000 euros" ou que o xulgado diga que hai que "dar o servizo a Doal e bote por terra o traballo realizado nun suposto tento de asumir a xestión directa para remunicipalizar este servizo".

Segundo Cela, o rexedor insiste en que quere que se "retrate" a oposición, pero "hai un grupo que xa está retratado: o de Compostela Aberta, como un pésimo xestor e cunha actuación absolutamente chafalleira que pode ter graves consecuencias para o Concello de Santiago".

ADVERTENCIA DO PP

Á súa vez, o portavoz local do PP, Agustín Hernández, ironizou con que a "humildade" non é "unha característica" de Noriega, a quen ve embarcado en "unha fuxida cara adiante". "Quere gañar tempo para atopar un culpable", advertiu Hernández.

A continuación, lanzou unha advertencia e esgrimiu que "votar si" no pleno podería supor que o Concello teña que "asumir unha posible indemnización".

"O alcalde necesita antes do 24 un titular porque despois de dous anos non hai nada", reflexionou, para engadir que o PP analizará a documentación para ver a súa postura, aínda que, do mesmo xeito que os seus compañeiros da oposición, esgrimiu que o asesor xurídico "aconsellaba non tomar unha decisión irreversible" antes do fallo xudicial pendente.

Por iso, concluíu que os populares "non entenden" a decisión de Compostela Aberta.