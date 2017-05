(AM) Ditan apertura de xuízo contra o exalcalde do Porriño, para quen Fiscalía pide 10 anos de inhabilitación

A xuíza de Instrución número 3 do Porriño ditou auto de apertura de xuízo oral contra o exalcalde desta localidade Nelson Santos (PP) e un exconcelleiro, José Manuel Jacobo, tamén do PP, por un suposto delito continuado de prevaricación, en relación con adxudicación irregular de varios contratos, por valor de 1,6 millóns de euros.

Segundo o auto, ao que tivo acceso Europa Press, declárase como órgano competente ao Xulgado do Penal de Pontevedra. Así mesmo, recóllese que o Ministerio Fiscal solicita para cada un dos procesados a pena de 10 anos de inhabilitación.

Este procedemento é a peza principal da que derivou no seu día a investigación coñecida como 'Operación Multiusos', e que foi arquivada en marzo de 2017. No entanto, seguiuse a instrución en relación coa suposta adxudicación irregular de contratos a varias empresas, por valor de 1,6 millóns.

A Fiscalía responsabiliza aos dous políticos de adxudicar contratos de forma directa, sen licitación e sen seguir os procedementos administrativos pertinentes, a varias empresas para a realización de servizos como limpeza, recollida de residuos, actividades deportivas e de lecer, servizos eléctricos ou labores de saneamento.

CENTENARES DE FACTURAS

Nese escrito, figuran centenares de facturas abonadas a estas empresas, por un valor que, en total, supera os 1,6 millóns de euros, e que foron tramitadas a pesar de que, en practicamente todos os casos, existían reparos da Intervención Municipal. Neses procedementos, o alcalde levantaba automaticamente o reparo para que se abonasen as facturas.

Nalgunhas ocasións, as facturas non podía ser satisfeitas no ano correspondente, co que o goberno municipal aprobaba modificacións de crédito no exercicio seguinte, alegando que non podían deixar de pagar eses gastos "urxentes" para evitar un enriquecemento ilícito da administración, e obviando, segundo expón o Fiscal, que a Intervención Municipal "levaba anos" advertindo "cada mes" das irregularidades.

O Ministerio Público deixa constancia de que os beneficiarios desas adxudicacións foron Ana María G.F., exesposa dun amigo de José Manuel Jacobo; a empresa Limantra, xestionada por un compañeiro de Nelson Santos, no partido Ciudadanos por Porriño; a empresa Lincoporriño; e a empresa Abelmar.