O exalcalde porriñés Nelson Santos renuncia como edil e pide a baixa do PP tras a apertura de xuízo oral contra el

O concelleiro e exalcalde do Porriño (Pontevedra) Nelson Santos presentou a súa renuncia como edil deste Concello, así como a petición de baixa do Partido Popular, despois de que a xuíza de Instrución número tres da localidade ditase auto de apertura de xuízo oral contra el por un suposto delito continuado de prevaricación.

O portavoz do grupo municipal do PP no Concello porriñés, Carlos Martínez, confirmou a Europa Press que Santos presentou a súa renuncia na mañá de leste mesmo luns, co que, en principio, será substituído na Corporación municipal pola seguinte persoa na lista do PP nas últimas eleccións, María Teresa Veloso.

Respecto da afiliación no partido, o presidente do Partido Popular do Porriño, Alejandro Lorenzo, manifestou que Santos xa presentou a súa petición de baixa, tal e como asegurou no seu momento que faría se se abría xuízo oral contra el.

APERTURA DE XUÍZO

O Xulgado do Porriño acordou abrir xuízo oral contra o exalcalde e un exconcelleiro, José Manuel Jacobo, tamén do PP, por un suposto delito continuado de prevaricación en relación con adxudicación irregular de varios contratos por valor de 1,6 millóns de euros.

Segundo o auto, ao que tivo acceso Europa Press, declárase como órgano competente ao Xulgado do Penal de Pontevedra. Así mesmo, recóllese que o Ministerio Fiscal solicita para cada un dos procesados a pena de 10 anos de inhabilitación, ao responsabilizarlles de adxudicar contratos de forma directa e sen licitación a varias empresas para a realización de distintos servizos.