O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou este luns o inicio neste verán dos trámites para declarar a Ribeira Sacra ben de interese cultural (BIC), como paso previo a "convertela en Patrimonio da Humanidade".

Feijóo e Baltar visitan o Mosteiro de San Pedro de Rocas | Fonte: Europa Press

Durante unha visita ao Mosteiro de San Pedro de Rocas, en Esgos (Ourense), Feijóo explicou que a Ribeira Sacra contará "coas máximas garantías de protección" desde o inicio dos trámites do proceso.

Tamén trasladou a "confianza" na responsabilidade e no compromiso de todas as administracións implicadas para alcanzar o éxito neste obxectivo. Non en balde, toda a Ribeira Sacra abarca 21 concellos pertencentes a dúas provincias, máis de 36.000 hectáreas de terreo e máis de 200.000 parcelas.

Así mesmo, afirmou que este ano a Xunta remitirá á Unesco a documentación necesaria para que a Ribeira Sacra inicie a súa andaina para formar parte do Patrimonio da Humanidade, subliñando que esta declaración suporá "unha importante revitalización económica e social para a zona".

No que respecta a San Pedro de Rocas, "o mosteiro máis antigo de Galicia", Feijóo asegurou que, tras a intervención realizada o pasado ano no conxunto mural, a Xunta iniciará o traballo para protexer a sala que alberga as valiosas pinturas murais e tamén racionalizará as visitas ao monumento.