O alcalde de Camariñas, inhabilitado 4 anos por un delito de prevaricación, avanza que recorrerá o fallo

O alcalde de Camariñas (A Coruña), Manuel Valeriano Alonso, avanzou que recorrerá a sentenza do Xulgado do Penal número tres da Coruña que lle inhabilita a catro anos como autor dun delito de prevaricación.

Así o explicou o alcalde a Europa Press despois de que este luns, segundo pública 'La Voz de Galicia', o xulgado emitise unha sentenza na que considera que é responsable dun delito de prevaricación por contratar para traballar no Concello a un compañeiro de partido de maneira ilegal.

Respecto diso, o rexedor asegurou "ter a conciencia moi tranquila". "Eu non comité ningún delito, igual hai unha pequena irregularidade porque non usei todos os pregos pero había un problema moi grande nas casas de varios veciños, aos que lles entraba auga", sinalou.

Neste sentido, lamentou que esta sentenza sexa consecuencia dunha "denuncia" do Partido Popular ao que "non lle importa que aos veciños entráselles a auga nas casas". Fronte a iso, criticou que aos populares do municipio "o que lle importa é inhabilitar ao alcalde ao que non lle poden gañar as eleccións", sinalou.

Así, precisou que o home, ao que se lle acusa de contratar de forma ilegal, prolongóuselle un contrato de seis meses que tiña "toda a documentación" tras a aparición destes problemas de inundacións nesta localidade da Costa da Morte.

Por iso, criticou que "se condene o mesmo" a unha "persoa que colle unha galiña" que "ao que colle millóns".