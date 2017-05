Navantia e Windar embarcan as primeiras estruturas flotantes para o proxecto 'Hywind' de augas profundas en Escocia

A Unión Temporal de Empresas (UTE) Navantia-Windar iniciou na xornada deste luns o embarque nas instalacións de Navantia Fene das dúas primeiras estruturas flotantes tipo 'Spar', do cinco que se fabricaron para o proxecto 'Hywind', do que é responsable a firma norueguesa Statoil, e que serán instaladas nunha zona de augas profundas nas proximidades da costa de Escocia.

A estiba realizouse sobre o buque semi-sumerxible 'Albatross', da naviera OHT, e consistiu na utilización do método de carga mediante transferencia rodada, co emprego de carretóns hidráulicos, e que se denominada 'load-out'.

Deste xeito, esta foi a primeira vez que se utiliza este sistema nas instalacións da antiga Astano e que, segundo asegurou a empresa naval pública a través dun comunicado, foi preciso "realizar traballos de adaptación do peirao 10 e mellora do firme no acceso ao mesmo, así como unha limpeza dos fondos na inmediación do peirao que permitiron ao buque mergullarse aliñar a súa cuberta ao nivel do peirao".

CARACTERÍSTICAS

Cada unha das estruturas ten unha eslora de 91 metros, un diámetro de 14,8 e un peso de 3.450 toneladas. Na súa primeira travesía, o buque transportará dúas unidades, para realizar a finais deste mes de maio e principios de xuño o traslado do resto, que serán levadas ao estaleiro de Kvaerner, en Stord (Noruega), onde se porán á boia e en posición vertical, mediante a utilización de auga e area.

Deste xeito, alcanzarán as unidades un calado superior a 75 metros e emerxerán o resto sobre a superficie, quedando ancorados ao fondo mediante cadeas e cables. E instalarán sobre as pezas de transición, no seu parte superior, o conxunto eólico. A entrada en funcionamento do devandito parque está prevista para o ano 2020.

O contrato de 'Hywind' supuxo máis de 450.000 horas de traballo e requiriu unha importante adaptación das instalacións e adquisición de maquinaria. Foi rubricado entre os representantes da empresa naval pública e do grupo asturiano Daniel Alonso, ao que pertence Windar, devandito contrato en xuño de 2015.