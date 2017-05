A Xunta destaca o papel decisivo dos emprendedores no crecemento da economía galega

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, destacou o papel decisivo dos emprendedores no crecemento e o fortalecemento da economía durante un encontro con empresarios da comarca de Lemos celebrado este luns en Pantón (Lugo).

O conselleiro Francisco Conde en Pantón | Fonte: Europa Press

No evento, o titular de Economía destacou o potencial de Lugo e, en particular, da comarca de Lemos. Así, enumerou os bos datos da provincia como o descenso do paro nun 10% con respecto ao mes de abril de 2015 ou o incremento da creación de empresas dun 23% durante 2016 --sete puntos por encima da media--.

O conselleiro tamén puxo en valor a boa acollida do espazo coworking da comarca de Lemos, no que participaron 17 proxectos, dos que oito xa son unha realidade.

Nesta liña, informou de que das 119 iniciativas galegas que participaron na primeira edición deste programa desenvolvido en cooperación coa Escola de Organización Industrial (EOI), máis da metade --64-- forma parte xa do tecido empresarial galego.

A xornada informativa deste luns, na que a Consellería de Economía, Emprego e Industria contou coa colaboración de AJE, busca escoitar as suxestións do sector, así como presentar aos asistentes as liñas de apoio e os programas que a Xunta ofrece aos emprendedores.