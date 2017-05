Galicia incrementou máis dun 11% as exportacións a Italia de produtos pesqueiros e de acuicultura

Galicia incrementou no último ano en máis dun 11% as exportacións a Italia de produtos pesqueiros e da acuicultura, segundo anunciou este luns a directora xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez, nunha visita realizada á empresa italiana Acquacoltura Lagunare Marinetta (Almar), dedicada ao cultivo de moluscos e situada ao norte do mar Adriático.

Exportacións Galicia italia | Fonte: Europa Press

A directora xeral explicou que, segundo os datos que manexa o Instituto Galego de Estatística (IGE), o ano pasado aumentaron as exportacións de maneira destacada, pasando de facturar máis de 55 millóns en relación a produtos pesqueiros e da acuicultura no 2015 a ingresar máis de 61 millóns no 2016.

Mercedes Rodríguez destacou que os produtos da pesca e da acuicultura exportados a Italia, sumados á alimentación en xeral, supuxeron a facturación de máis de 700 millóns de euros o ano pasado. Desde 2008, aumentaron os ingresos por exportacións a este país case un 64%.

No transcurso da visita á empresa Almar, a directora xeral puido coñecer todo o proceso que realiza esta compañía desde que cría as larvas dos moluscos ata que leva o produto ao mercado.

Así, visitou o laboratorio no que nacen as larvas da ameixa, coñeceu as piscinas naturais nas que se engorda o molusco e os parques de cultivo nos que se sementa e nos que permanecen ata alcanzar a talla comercial, que adoita ser 3 anos despois da súa sementeira.

Esta empresa, que comercializa tanto produto fresco como envasado ao baleiro, ademais de traballar coa ameixa, dedícase ao cultivo de mexillón en 'long lines' e tamén é importadora de mexillón galego para a súa comercialización.

A directora xeral realizou esta visita no marco da súa estancia en Milán con motivo da feira de alimentación Tutto Food, que se celebra desde este luns e ata o vindeiro xoves, 11 de abril.