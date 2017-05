A USC incorpórase como institución colaboradora da Real Sociedade Matemática Española

O reitor da Universidade de Santiago, Juan Viaño, e o presidente da Real Sociedade Matemática Española (RSME), Francisco Marcellán, formaron este luns un convenio que supón a inclusión da USC entre as institucións colaboradoras da Sociedade para a promoción das matemáticas nas súas vertentes culturais, científicas e académicas.

USC Matemáticas | Fonte: Europa Press

Durante o acto, Viaño agradeceu o convite á USC da RSME, cuxas actividades "contribuíron sen dúbida a revitalizar e visibilizar as matemáticas" en España, "sendo motor e testemuña do enorme desenvolvemento que esta ciencia experimentou durante os últimos 35 anos".

O reitor destacou que a RSME vive un dos seus períodos "máis activos" desde o seu relanzamento en 1996, no que tiveron unha participación "moi sobresaliente" persoas que foron profesores da USC, como Antonio Martínez Naveira, Maria Luisa Fernández Rodríguez, Manuel de León ou Peregrina Quintela.

Este convenio marco, ao que lle seguirán outros acordos específicos que o desenvolvan, "coincide cunha situación de enorme proxección das Matemáticas en Galicia", apuntou Viaño, en referencia ao ranking de Xangai, que clasifica máis de 1.200 universidades do mundo na área de Matemáticas. A USC aparece en 2016 nos postos 75-100, sendo a primeira de España.

A produción española de publicacións matemáticas pasou do 0,3% do total mundial en 1980 a case o 5% na actualidade e, segundo datos de 2014 da Web of Science, o impacto medio da investigación matemática española pasou entre 2004 e 2013 de 1.4 a 2.06, mentres que a media internacional foi de 1.4 a 1.82.