La Rosaleda de Santiago, primeiro centro privado galego que ofrece a tatuaxe terapéutica ás pacientes oncolóxicas

La Rosaleda de Santiago de Compostela, do grupo HM Hospitais, converteuse no primeiro centro privado de Galicia que oferta a tatuaxe terapéutica ás pacientes con cancro de mama.

Deste xeito, as pacientes poden recorrer a esta alternativa cando o conxunto areola-mamila vese afectado pola enfermidade e non é posible a súa conservación no momento da reconstrución mamaria.

Segundo explicou a directora da Unidade de Mama do Hospital Modelo da Coruña, Julia Rodríguez, nunha intervención cirúrxica deste tipo de cancro é posible reconstruír a mama conservando o conxunto areola-mamila no 80% dos casos. Con todo, nos casos na que esta zona se atopa afectada, resulta eficaz recorrer a técnicas como a que agora introduce Hospital HM Rosaleda.

A Unidade de Mama deste centro, cuxa directora é a doutora Cristina Varela, xa fora pioneira ao ofrecer desde 2015 micropigmentación oncolóxica, unha técnica do campo da estética que permite completar o proceso de reconstrución de peito en pacientes que sufriron mastectomía por mor dun cancro, sen posibilidade de conservar a areola.

Con todo, fronte á micropigmentación oncolóxica, que require retoques co paso do tempo, a tatuaxe é definitivo e presenta a mesma seguridade.