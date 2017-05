A Xunta ofrece asesoramento sobre a repoda das viñas afectadas pola xeada a máis de 70 viticultores

A Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega) acolleu este luns a máis de 70 adegueiros e viticultores que acudiron para recibir asesoramento sobre os traballos de repoda levados a cabo nas viñas do centro afectadas pola xeada.

Así, como indicou a Xunta a través dun comunicado, diversos técnicos resolveron as dúbidas expostas polos profesionais afectados polas inclemencias do tempo a finais do mes de abril para poder realizar de forma "correcta" os traballos de recuperación das viñas.

Entre outras cuestións, puideron observar 'in situ' a repoda das cepas co obxectivo de tentar salvagardar a próxima produción das súas plantas. Tamén se achegaron ata o centro os alumnos do ciclo de grao medio de elaboración de aceites e viños que imparte o instituto de educación secundaria O Ribeiro, segundo o Goberno galego.