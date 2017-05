Citroën reforza a gama do SpaceTourer cunha nova versión para profesionais e máis lonxitudes

A marca automobilística francesa Citroën reforzou a gama do seu monovolume SpaceTourer coa incorporación da nova versión para profesionais, denominada Business Lounge, e coas variantes con maior lonxitude de carrozaría (XL), que alcanzan os 5,3 metros.

Citroën SpaceTourer | Fonte: Europa Press

Este vehículo da firma do dobre chevron conta cun deseño exterior característico e robusto, no que destacan a grella frontal elevada, así como as luces diúrnas con tecnoloxía LED, a gran superficie acristalada e tamén o portón traseiro de grandes de dimensións.

No interior, o SpaceTourer ofrece aos clientes unha ampla modularidade, coa posibilidade de contar con entre cinco e nove prazas, en función do acabado e da configuración seleccionados, á vez que tamén ten varios ocos portaobxetos no interior, con ata 50 litros de capacidade (110 litros no caso da variante Business Lounge).

O monovolume de Citroën ofrécese con tres lonxitudes de carrozaría diferentes, como son a XS, con 4,6 metros, a M, con 4,9 metros, e a XL, con 5,3 metros, que se configuran en dous niveis destinados a clientes profesionais e particulares. Para os primeiros son os acabados Business e Business Lounge, mentres que os particulares teñen acceso aos acabados Feel e Shine.

A gama de motorizaciones deste vehículo está composta por catro variantes diésel BlueHDI, con potencias de 95, 115, 150 e 180 cabalos. En función da mecánica seleccionada o modelo pode equipar, como opción, unha caixa de cambio automática EAT6 de seis velocidades.

Este vehículo pode contar cun alto contido de equipamento en termo de seguridade, entre os que destacan o Active City Brake, o indicador de atención do condutor, a alerta de cambio de carril, o detector de ángulo morto ou o regulador de velocidade.

Desde o punto de vista tecnolóxico, o SpaceTourer pode equipar diferentes elementos como a apertura das portas laterais eléctrica mans libres, a luneta traseira practicable, o teito acristalado panorámico, os faros intelixentes de estrada, a pantalla táctil de sete polgadas, o Head Up Display, a cámara de visión traseira ou o Grip Control.

Os clientes profesionais poden acceder a este monovolume por un prezo de partida de 18.785 euros, mentres que a gama para este tipo de clientes ten un prezo máximo de 27.980 euros, mentres que o rango de prezos para particulares oscila entre os 27.530 e os 38.310 euros.