A viceportavoz parlamentaria do PPdeG, Paula Prado, fixo un chamamento a todos os deputados do Congreso, incluídos os do seu partido, para que "non rexeiten" a iniciativa que reclama ao Goberno central a transferencia da titularidade da AP-9 a Galicia e que irá esta semana a pleno no Pazo do Hórreo antes de ser remitida ás Cortes.

Nunha entrevista coa Radio Galega, Prado incidiu en que o acordo foi subscrito por "todos os grupos con representación na Cámara galega" e espera que en Madrid se teña "en consideración" que todos os grupos puxéronse de acordo "en algo tan importante para Galicia". "Espero que se escoite e estude con interese", apostilou.

Sobre infraestruturas, Prado confía en que o AVE a Galicia sexa "unha realidade" a finais de 2019 e cúmprase a data dada polo ministro de Fomento.

Destacou que finalizar esta infraestrutura é "fundamental" para a comunidade galega e, por iso, advertiu que é necesario aprobar os Orzamentos Xerais do Estado (PGE) para este ano.

GALICIA "PEDIRÁ A SÚA PARTE"

Sobre o pacto entre PNV e o Executivo, coa negociación da cota vasca, subliñou que "haberá que transparentar o acordo da cota e Galicia tamén pedirá o seu parte nas negociacións do financiamento autonómico". "E veremos como se atende o que puxemos encima da mesa: a dispersión e o envellecemento da poboación na repartición", apostilou.

Sobre as municipais, asegurou que o PP se está preparando para ter candidatos un ano antes dos comicios e "sacarse a espiña" de 2015.

Durante a entrevista, non escatimou en críticas para a deputada de En Marea e secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, á que afeou que o pasado venres non acudise á comisión parlamentaria na que interviña porque "preferiu estar na rúa gritando, subida nun autobús no canto de estar no Parlamento".