A Xunta inviste 60.000 euros na reparación da fachada e a cuberta do CPI Atios de Valdoviño (A Coruña)

A Xunta destinou 60.000 euros para a reparación da fachada e a cuberta do Centro Público Integrado (CPI) do municipio coruñés de Valdoviño.

Diso informou o Executivo autonómico este luns nun comunicado no que sinalan que esta actuación "completa" outras desenvolves neste centro no que 498 alumnos cursan os seus estudos.

En concreto, as obras buscan a mellora do illamento e da eficiencia enerxética do centro logo de que xa se cambiasen as xanelas exteriores do centro.

Segundo sinala a Xunta, o pasado ano, a carteira de Educación destinou 5,2 millóns de euros a obras de mantemento nos centros de Educación Infantil, Primaria e Secundaria da provincia da Coruña.