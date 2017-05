As mareas locais apostan polo camiño iniciado dentro de En Marea

O colectivo Marea Aberta, conformado por mareantes de base, celebrou o seu II Encontro en Compostela esta fin de semana co obxectivo posto en afondar na pluralidade interna de En Marea e na defensa do proceso iniciado pola formación que lidera Luís Villares.



O seu obxectivo é actuar como punto de partida para un dialogo aberto sobre Galicia. E, para iso, entenden que En Marea é o "instrumento de unidade popular que pode traer o cambio necesario".



Entre as conclusións da xornada, os membros de Marea Aberta suliñaron que se continúa co proceso constituínte aberto simbolicamente no 15M e "asumido por todos os axentes políticos (mesmo os do ‘réxime’)". Con todo, alertan que a dimensión do proceso constituínte vai depender de múltiples factores e a correlación de forzas política e social vai ser determinante para acadar un cambio político.



"Para Marea Aberta a aposta das forzas do cambio debe ser un cambio de carácter ético, social e plurinacional; e non so estetico polo cal é necesario ensanchar a xanela de oportunidade e recuperar a iniciativa política perdida no último ano", indican.



Por iso, insisten na necesidade de sacar do goberno a Rajoy, "e a Feijoo en Galicia", e lembran que iso foi un "elemento central de mobilización social e electoral que viu frustradas as súas expectativas". Nese senso, din, a moción de censura formulada por Podemos é "xusta" porque, dalgún xeito, "intenta resolver esa contradición de que siga gobernando o partido da corrupción". Con todo, tamén aclaran que a súa presentación requiriría un debate de carácter político que no ámbito de EnMarea non se ten dado.



Debate "leal e sincero"



Durante o encontro acordouse trasladar a todas as persoas e colectivos que se senten participes de En Marea a necesidade dun "debate sincero e leal, aberto e transparente, que teña como obxectivo definir a cartografía da rebeldía, o itinerario para a nova democracia e a folla de ruta da recuperación do País".



Deste xeito, os activistas de Marea Aberta traballaron en grupos sobre tres bloques temáticos; proceso Constituínte e xanela de oportunidade; próximos retos das Mareas

e Que EnMarea queremos.



Próximos retos



Sobre os próximos retos das mareas, Marea Aberta di que é posible afianzar e ensanchar o cambio nos concellos para o cal, di, "o cambio debe ser real e a actitude debe corresponder coa imaxe rupturista que se trasladou (ético, cooperativo,..), así como promover o cambio tamén nos concellos rurais para o cal é necesario aproveitar o potencial de EnMarea".



Sobre a EnMarea apostan por insistir nos eixos centrais da asemblea fundacional. É dicir, por "un proxecto nacional, centro das decisións nas persoas, soberanía e colaboración en rede entre as mareas municipalistas".



Participación do Foro Galego



No II Encontro estivo presente membros do Foro Galego e "observándose amplas coincidencias entre o colectivo cidadanista e o foro do nacionalismo renovador". Así, Manuel Antelo trasladou o convite do Foro Galego para que Marea Aberta asista a súa asemblea xeral o próximo 3 de xuño e sinalou as grandes coincidencias entre ambos colectivos non partidarios, fundamentalmente en resituar o debate de EnMarea no terreno político desde o respecto á pluralidade



Para Marea Aberta faise necesario volver a ilusionar sobre os dous elementos que deron a forza á Marea "a necesidade de cambio e a unidade na pluralidade interpretado en formato da cooperación entre persoas". "Tamén faise imprescindible construír un novo consenso que asuma a necesidade de repolítizar o debate, rescatándoo do conxunturalismo, do organizativismo e do ideoloxicismo onde se ten encerrado nos últimos meses", conclúe este colectivo nun comunicado.



Asemblea de Marea Aberta