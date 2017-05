Traballadores de servizos de emerxencias en Galicia denunciaron, no marco do primeiro aniversario desde o incendio na empresa moañesa Fandicosta, que se cumpre este martes día 9 de maio, o "deixamento" e "temeraria falta de xestión" que mantén a Xunta e esixiu que dea unha solución que pase por "rescatar o carácter público dos medios de emerxencias".

Así o trasladaron nun comunicado asinado pola asemblea de traballadores do 112-Galiza, a Asociación Galega de Técnicos en Emerxencias Sanitarias (Asgate), a Asociación de Técnicos de Emerxencias Sanitarias e Xestores de Emerxencias de Galicia (TES Galicia), a Mesa Intersindical de Bombeiros (MIB) e a Plataforma de Bombeiros Públicos de Galicia.

Estes colectivos manifestaron que o incendio que calcinou parte das instalacións de Fandicosta, empresa dedicada ao procesado de conxelados do mar, "sacou á luz graves deficiencias na organización e xestión diaria das emerxencias" de Galicia, onde, sostiveron que a xestión "se viu en todo momento entorpecida por decisións da Xunta".

Así as cousas, a parte de censurar algunhas "decisións erradas", como mobilizar aos bombeiros de Ribadumia antes que aos de Vigo, remarcaron que "o verdadeiro problema" é que non exista un mapa actualizado de equipos de intervención, a "arbitrariedade" na cobertura xeográfica, o "desequilibrio territorial" na protección de cidadáns e a "falta de criterios técnicos, en lugar de puramente partidistas".

A iso, engadiron que outro elemento que causa esta problemática é "a primacía dos intereses económicos e de empresas amigas sobre o interese público de salvagarda da poboación, que se traduce na privatización sistemática dos medios de emerxencias". "Todo isto reforza aínda máis a temeridade da Xunta", subliñaron.

Por todo iso, estes colectivos esixiron "rescatar o carácter público dos medios de emerxencias" para así exercer a xestión directa e crear un mapa de recursos racional e equilibrado, de forma que se poida "optimizar os tempos de resposta e conseguir a necesaria integración funcional, que vai máis aló de facer un edificio" como a nova sede do 112 na Estrada.

NAUFRAXIO NA RÍA DE PONTEVEDRA

"Funciona a base da improvisación constante e favorece que se cometan neglixencias unha e outra vez", insistiron sobre a xestión da Xunta, a colación do que estenderon as críticas ao naufraxio do pesqueiro 'Novo Marcos', no que faleceron tres mariñeiros e sobreviviron outros dous o pasado 26 de abril na Ría de Pontevedra.

Os colectivos asinantes mantiveron que neste caso os medios de resposta acuática máis próximos que podían apoiar a Salvamento Marítimo eran os Bombeiros de Pontevedra; con todo, "en ningún momento foron mobilizados, xa que o organismo que lles tería que alertar, o 112, descoñecía que este parque contase con este tipo de recursos".

Ademais, remarcaron que "o colapso" que acusa o persoal do 112 "evidenciouse no feito de que se atrasou 10 minutos" a saída do helicóptero de rescate 'Pesca II', "outro recurso esencial para aqueles mariñeiros", porque a plataforma tecnolóxica bloqueou a alerta. "Un retardo inasumible que ten uns responsables directos ben identificables", sentenciaron.