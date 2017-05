A DXT conciencia en Poio (Pontevedra) aos mozos para reducir o número de accidentes nas estradas

Un grupo de 150 alumnos de bacharelato do IES de Poio e do colexio SEK-Atlántica participaron este luns na xornada práctica de educación viaria desenvolvida na chaira da Seca, no concello de Poio (Pontevedra).

Esta iniciativa forma parte dun programa de sensibilización viaria en accidentes de tráfico para estudantes dos centros educativos do municipio de Poio e están organizadas de forma conxunta pola Xefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra, o Concello de Poio e a Policía Local.

Precisamente, o xefe da Policía Local, Antonio Duarte, destacou que "o obxectivo é concienciar aos mozos para reducir o número de sinistros viarios". Así, xunto a esta clase práctica, posteriormente, este mes, terá lugar unha sesión teórica nas aulas dos dous centros.

Na sesión práctica, axentes do Subsector de Tráfico de Pontevedra e persoal da Xefatura de Tráfico amosaron aos mozos o funcionamento do radar con exercicios prácticos reais e comprobaron o funcionamento do test de drogas, mentres a Policía Local explicaba aos mozos o funcionamento dos etilómetros.

Os participantes realizaron o test e trasladaron todas as súas dúbidas sobre os diferentes equipos de control e vixilancia do tráfico. Así mesmo, o helicóptero Pegasus da DXT tamén aterrou na zona e os mozos puideron coñecelo por dentro.

Ata o recinto da Seca acudiron a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Ana Ortiz; a xefa provincial de Tráfico, María Isabel Alonso de Liñaxe; o xefe accidental do subsector de Tráfico, Miguel Trillo; o alcalde do municipio, Luciano Sobral e o xefe da Policía Local, Antonio Duarte.

A xefa provincial de Tráfico destacou a necesidade de que os mozos coñezan as consecuencias físicas, psíquicas e sociais derivadas do consumo das distintas drogas e alcol. María Isabel Alonso de Liñaxe considera que este tipo de iniciativas contribúen a desenvolver unha "actitude positiva e de respecto" cara aos que non realizan actividades de risco.

Ademais axudan a promover unha "actitude crítica" fronte á "presión grupal" que se vive a estas idades como factor favorecedor do inicio no consumo de drogas e alcol.

Pola súa banda, o alcalde de Poio valorou que a educación viaria contribúe a adquirir coñecementos e pautas de actuación para a redución de riscos.