A Xunta confía en que o regulamento de medidas técnicas recolla as principais demandas do sector galego

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, confía en que o futuro regulamento de medidas técnicas no ámbito pesqueiro recolla as principais demandas do sector galego.

En declaracións en Madrid con motivo da súa presenza no Consello Consultivo de Política Pesqueira para Asuntos Comunitarios, Quintana afirmou que espera que, "ao final, cando se peche o regulamento teña moito que ver co que desde Galicia se estaba demandando".

Neste sentido, subliña como este texto regulará cuestións relativas aos tamaños mínimos de especies con incidencia para Galicia como o ollomol e a robaliza, así como cambios de dimensións de mallas de aparellos que "fan inviable" o labor pesqueiro.

Por iso, a conselleira chama a traballar en regulamento que aínda é "moi incipiente" para tentar convencer "a todos os actores" de que diversas medidas técnicas poden "repercutir" na actividade diaria de pescadores galegos. Ata a data xa se introduciron "moitas modificacións" que "o fan moito mellor", apunta.

Respecto diso, lembrou que no seo do Consello Galego de Pesca elaborouse un ditame coas principais demandas do sector, acordado por unanimidade, que se remitiu, entre outros, á Secretaría Xeral de Pesca, á Dirección Xeral de Asuntos Marítimos e Pesca (DX MARE) --con sede en Bruxelas-- e á Comisión de Pesca do Parlamento Europeo.

A continuación, lembrou que a relatora do documento da Comisión de Pesca do Parlamento Europeo xa visitou Galicia, onde "asumiu" a "maior parte" das posicións galegas, e está convidada a volver á Comunidade.

Neste consello consultivo tamén se trataron outras cuestións como a conferencia sobre os océanos que terá lugar a principios de xuño en Nova York.