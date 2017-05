A Xunta urxe a Ponte Caldelas (Pontevedra) a reabrir o CIM tras a sentenza que lle obriga a readmitir a dúas empregadas

A secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, emprazou este luns ao concello pontevedrés de Ponte Caldelas a reabrir o centro de información á muller (CIM) tras a sentenza que lle obriga a readmitir a dúas traballadoras.

Susana López Abella | Fonte: Europa Press

A través dun comunicado de prensa, o alto cargo da Xunta lembrou que o CIM pechou o pasado mes de decembro tras "unha decisión unilateral" do alcalde, o socialista Andrés Díaz, a quen agora pide que "recapacite". E é que, como sinalou, o fallo xudicial obriga a "readmitir á asesora xurídica e directora do CIM e á psicóloga".

Devandito isto, subliñou que o peche do centro "non ten que ver cunha cuestión económica", posto que a Xunta "facíase cargo de 30.000 dos 33.000 euros" que custaba. "Obedece a unha cuestión de filosofía, do que se considera prioritario e importante e o que non", remachou López Abella.

Ademais, lembrou que a asesora xurídica atendía 27 horas á semana, por 11 da psicóloga, un traballo que se substituíu por cinco horas nun só día dunha avogada "non especialista en violencia de xénero ou igualdade" e que tamén trata "desafiuzamentos, reclamacións a empresas telefónicas, divorcios...".

Tendo en conta que en 2016 o CIM de Ponte Caldelas recibiu 525 consultas e atendeu a 138 persoas, a secretaria xeral de Igualdade urxiu a súa reapertura polo seu "importante labor" en atención especializada a vítimas de violencia de xénero.